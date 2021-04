Barcellona, la Supercoppa inciderà sul futuro di Koeman. Ma sarà la Liga a dare la sentenza

Stasera il Barcellona si giocherà la Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Club, una partita che varrà tanto anche per Ronald Koeman. Nonostante in tanti siano dalla sua parte, nel club c'è anche una corrente di pensiero diversa, pronta ad allontanarlo dalla panchina in caso di fallimento. Secondo Marca, sarà LaLiga a decretare se andrà avanti o no in blaugrana, ma tanto passerà anche da questa notte: perdere contro l'Athletic e non ottenere il trofeo potrebbe cambiare le cose fin da subito.