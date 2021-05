Barcellona, Pique e la lotta per il titolo: "Credo che quest'anno sarà difficile per noi vincerlo"

vedi letture

Durante l’evento di presentazione dell’accordo fra LaLiga, EPSN e Disney+ ha preso la parole Gerard Piqué, difensore e leader dello spogliatoio del Barcellona, per parlare della corsa al titolo con una battaglia serratissima con Real e Atletico Madrid. “Stiamo facendo bene - ha dichiarato il giocatore catalano -, ma credo che sarà difficile per noi vincere il titolo quest’anno. In futuro, però, credo che potremo tornare alla vittoria, sperando di non dover affrontare nuovamente una battaglia così intensa con Atletico e Real. In più ci sono altri club, come il Siviglia, che stanno facendo bene”.