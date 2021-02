Barcellona-PSG, Pochettino non svela le carte: "Verratti? Al fischio d'inizio vedrete se ci sarà"

vedi letture

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona: "È una partita molto speciale. Quando ho firmato con il PSG stavo già pensando a questa data. Si vede l'entusiasmo del club, vincere la Champions League è l'obiettivo. Abbiamo delle responsabilità. Le condizioni della squadra sono quelle che sono ma saremo pronti e proveremo a vincere la partita".

La Champions maledetta: "La storia è storia. Quello che è successo in passato esiste e non può essere cancellato. Dobbiamo costruire un futuro migliore. È l'intenzione dei giocatori e di tutto staff ".

La presenza di Verratti: "Dobbiamo fare un passo alla volta. Lo valuteremo oggi in allenamento, non sarà impegnativo. È chiaro che abbiamo una strategia diversa a seconda delle condizioni dei giocatori. Al fischio d'inizio vedrete".

Il ruolo di Mbappé: "Da lui mi aspetto quello che mi aspetto da ogni giocatore in una partita come questa. Sono molto contento delle sue prestazioni. Ogni giocatore deve svolgere il suo ruolo. Assenze come quelle di Neymar o Di María sono importanti per la squadra".

Lo spogliatoio del PSG: "Ho trovato un gruppo fantastico, che segue le nostre istruzioni e vuole creare un'idea insieme. Cerchiamo di creare un'identità che mostri l'unicità del PSG. Ogni club è un mondo diverso, noi ci siamo ritrovati un bel gruppo, come si è visto negli ultimi anni. I giocatori vanno molto d'accordo, sono amici, gli piace allenarsi e gareggiare".

Il Barcellona: "Diciamo sempre la stessa cosa. Quando arriva un nuovo allenatore, ci vuole tempo, a seconda delle esigenze e della filosofia da attuare. Dopo otto mesi con Koeman si sono evoluti, oltre tutti i problemi. Il gruppo è molto più solido e non sono sorpreso. Sono in un buon momento".

La Champions, l'ossessione: "Si parla di passione e di ossessione, ma non riusciamo a descrivere l'una o l'altra. Se di ossessione si tratta, è positiva, è una passione aumentata. Al club c'è un'eccitazione speciale, c'è così tanta passione che diventa ossessione. Tutti vorrebbero vincere questa ambita coppa".