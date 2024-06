Ufficiale Barcellona, rinnovo per il giovane Marc Casadó: resterà in blaugrana fino al 2028

Marc Casadó Torras farà parte della prima squadra agli ordini di Hansi Flick. Il Barcellona ha annunciato di aver fatto firmare il primo contratto da professionista al giovane centrocampista, prodotto della Masia. L'accordo in questione durerà fino al 30 giugno 2028.

Casadó è entrato a far parte del settore giovanile blaugrana a 13 anni, nel 2016. Oggi ne ha 20 e ha disputato cinque partite in prima squadra: l'esordio nella stagione 2022/23, in Champions League contro il Viktoria Plzen, poi altre quattro presenze nella stagione appena terminata.