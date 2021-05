Barcellona, Schreuder: "Pari deludente, pensiamo a vincere tutte la partite"

Le parole di Schreuder dopo Barcellona-Atletico Madrid 0-0.

Alfred Schreuder, vice di Koeman al Barcellona, ha commentato così lo 0-0 interno contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Mundodeportivo.com: “Volevamo vincere, abbiamo giocato in casa e il pareggio è un po’ deludente. Con l’infortunio di Busquets, abbiamo perso il controllo del centrocampo che avevamo prima. Abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo, creando più possibilità. La Liga non dipende più da noi, ma dobbiamo concentrarci sulla vittoria delle nostre partite. Siamo soddisfatti per aver vinto la Coppa del Re, ma volevamo anche vincere il campionato. La squadra giovane e in costruzione, soprattutto a centrocampo quando manca Busquets. Nonostante non siamo partiti bene, stiamo lottando fino all’ultima giornata per vincere la Liga”.