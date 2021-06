Barcellona, svelata la maglia 2021/22: c'è la croce di San Jordi e la senyera

Il Barcellona ha svelato la maglia per la stagione 2021/22, ancora una volta griffata Nike. Divisa originale che vede all'altezza del petto la sagoma della Croce di San Jordi, patrono di Barcellona, ​​e della senyera, la bandiera della Catalogna. Due elementi che definiscono l'identità del Club, legato alla città da cui prende il nome e alla Catalogna. In questa occasione, però, questi due elementi vengono reinterpretati con i colori blaugrana, mentre, nella parte inferiore, vengono mantenute le tradizionali strisce verticali, che per l'occasione vengono stilizzate per dare un tocco più moderno al layout. Curiosa anche la scelta dei pantaloncini, per metà blu e per metà granata.