Barcellona, tentativo di scambio Griezmann-Joao Feliz con l'Atletico. No secco dei Colchoneros

L’obiettivo dichiarato del Barcellona per il prossimo mercato è quello di ringiovanire la rosa della prima squadra. Per questo motivo, stando a Marca, il club catalano avrebbe valutato la possibilità d’intavolare uno scambio tra Antoine Griezmann e Joao Felix con l’Atletico Madrid. Per il francese sarebbe un ritorno ai Colchoneros dopo i cinque anni trascorsi nel club madrileno e l’addio del 2019 proprio per approdare in Catalogna.

Dalla sponda dell’Atletico, però, la riposta a tale ipotesi è stata perentoria: no. Nonostante lo scarso rendimento di Felix nella seconda parte di stagione il portoghese viene considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico di Diego Pablo Simeone.