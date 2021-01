Barcellona, ter Stegen: "Partite come queste possono risultare decisive. Gennaio mese cruciale"

Decisivo come sempre Marc-André ter Stegen, protagonista nella vittoria di misura del Barcellona sul campo dell'Huesca. Queste le parole del portiere tedesco al termine del match: "Queste partite possono risultare decisive al termine del campionato, sono tre punti importanti che ci permettono di iniziare l'anno nel migliore dei modi. Dobbiamo chiudere prima le partite, è un aspetto che va chiaramente migliorato. Abbiamo chiuso l'avversario nella propria area e siamo stati molto concentrati sulle eventuali ripartenze ma dovevamo fare nostra la partita evitando la tensione dei minuti finali".

C'è tempo per rientrare nella lotta al titolo?

"Gennaio sarà un mese cruciale per noi, avremo tante partite fuori casa e se non falliremo avremo ancora le nostre chances. Ora non ci pensiamo, l'obiettivo è guadagnare altri tre punti nella gara contro l'Athletic Bilbao".