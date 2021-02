Bayern, in vista della Lazio si rivede Goretzka. Il centrocampista torna ad allenarsi

Buone notizie in casa Bayern in vista della partita contro la Lazio: Leon Goretzka, dopoo essere risultato positivo al Covid lo scorso 27 gennaio, si è ripresentato al centro di allenamento di Monaco di Baviera per una sessione individuale. Il giocatore non era stato portato a Doha dal tecnico Hansi Flick che contava di recuperarlo già per il prossimo impegno di campionato lunedì, contro l'Arminia Bielefeld. Ricordiamo che la sfida contro la Lazio è in programma il 23 febbraio all'Olimpico. Nessuna novità invece dall'altro assente, Javi Martinez.