Bayern Monaco-Friburgo 2-1, le pagelle: Müller decisivo, Günter un treno

vedi letture

Bayern Monaco-Friburgo 2-1

Marcatori: 7' Lewandowski (B), 62' Petersen (F), 74' Müller (B).

BAYERN MONACO

Neuer 6 - Mai realmente chiamato in causa dagli avversari.

Pavard 5.5 - Prestazione poco brillante per il terzino francese, in affanno con Günter sulla sinistra e poco propositivo in attacco.

Boateng 5.5 - Prestazione a tratti pigra dell'esperto difensore centrale, che spesso incappa in banali errori di disattenzione.

Alaba 6.5 - Concentrato e sempre al posto giusto: sfrutta la sua velocità per mettere delle pezze quando necessario.

Davies 6.5 - Un moto perpetuo sulla sinistra, dove si propone continuamente in attacco alla ricerca di traversoni da sfornare per Lewandowski.

Kimmich 6.5 - Risorsa preziosissima nella mediana bavarese: lavoro sodo in fase difensiva e offre il suo contributo anche negli ultimi trenta metri. (Dal 75' Tolisso s.v.).

Goretzka 6 - Più compassato rispetto a Kimmich, ma comunque pericoloso in attacco dove in un paio di circostanze sfiora il gol. (Dall'86' Martinez s.v.).

Coman 5.5 - Cerca di incidere sulla partita muovendosi su tutto il fronte d'attacco e dialogando con i compagni di reparto, però non trova mai la giocata. (Dal 75' Musiala s.v.).

Müller 7 - Si vede relativamente poco nell'arco del match, eppure lascia la sua impronta con un assist al bacio per il gol di Lewandowski e, soprattutto, con la rete decisiva del 2-1. Un inno alla concretezza. (Dall'86' Choupo-Moting s.v.).

Gnabry 6.5 - La sua partita dura solo 28' a causa di un problema muscolare che lo costringe ad uscire precocemente dal campo. Nonostante ciò, si rivela uno dei più brillanti: va svariate volte alla conclusione, mettendo al contempo tecnica e velocità al servizio della squadra. (Dal 28' Sané 6.5 - Entra con l'atteggiamento giusto, sfiorando immediatamente il gol. In definitiva, alterna giocate di immensa qualità ad altre poco fortunate.)

Lewandowski 6.5 - Dopo pochi minuti di gioco mette il proprio sigillo (il 21° in campionato) con una precisa conclusione a tu per tu con il portiere avversario. Sfiora la doppietta nel finale, per il resto esegue il solito prezioso lavoro da centravanti.

FRIBURGO

Müller 6.5 - Risponde presente in particolare su Goretzka e Lewandowski con degli interventi di pregevole fattura.

Lienhart 6 - Partita diligente senza troppe sbavature. Evento non scontato considerando la caratura dell'avversario.

Schlotterbeck 5.5 - Utile in fase di impostazione, dove spesso si prende la licenza di lanciare lungo o proporsi a metà campo. Troppo lento, però, in difesa dove fatica a stare dietro a Lewandowski.

Gulde 6 - Al pari di Lienhart, reagisce discretamente alle sollecitazioni dell'attacco bavarese.

Kubler 5.5 - Raramente fornisce il proprio apporto alla manovra sulla destra, troppo impegnato a contenere Davies e Coman. (Dal 62' Tempelmann 6 - Si posiziona sulla fascia di Kubler e non demerita con giocate semplici e poco ricercate).

Santamaria s.v. - Esce per infortunio dopo 5' di gioco. (Dal 5' Abrashi 6 - Entra in campo a "freddo", ma non tira mai indietro la gamba. Sfortunato, anche lui esce dal campo per un problema fisico. Dal 54' Haberer 6 - Si mette a disposizione della squadra con impegno).

Hofler 6 - Combatte con grinta ed esperienza a centrocampo, senza soccombere dinanzi alla qualità del Bayern.

Günter 6.5 - È un treno sulla fascia sinistra, dove Grifo gli lascia tutto lo spazio per sovrapporsi e andare al cross con frequenza. È l'arma in più di Streich.

Sallai 6.5 - Molto intraprendente: la squadra si poggia su di lui per creare dei grattacapi alla difesa del Bayern. (Dal 62' Holer 5.5 - Impatto sulla gara poco incisivo dell'attaccante tedesco).

Demirovic 5.5 - Partita di sofferenza per l'attaccante bosniaco, poco rifornito dai compagni e "risucchiato" dalle maglie della difesa di casa. (Dal 62' Petersen 6 - Per poco non trova la clamorosa rete del 2-2, ma la traversa gli dice no).

Grifo 5.5 - Più bassi che alti nella gara dell'italo-tedesco, che raramente riesce a imporsi con decisione in fase offensiva.