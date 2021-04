Bayern Monaco, Muller: "Lenti con e senza palla, ottima difesa del Mainz"

Le parole di Muller dopo Mainz-Bayern Monaco 2-1.

Il trequartista del Bayern Monaco Thomas Muller ha rilasciato seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club, dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Mainz: "Il nostro gioco con e senza palla è stato molto più lento rispetto ai nostri standard per tutto l'arco della gara. In questo modo, abbiamo lasciato spazio a loro. Il Mainz si è difeso molto bene, rendendo il tutto più difficile. Ci abbiamo provato, ma alla fine non ci siamo riusciti. Forse un punto lo avremmo meritato".