Bayern Monaco, Muller ribattezza Goretzka dopo Lewandowski. Adesso è "Scoretzka"

vedi letture

Oltre ad incidere sulle prestazioni in campo del suo Bayern Monaco, Thomas Muller si sta prendendo il palcoscenico anche in ambito social ribattezzando i propri compagni di squadra con soprannomi particolari (seppur non originalissimi). Lo scorso anno ribattezzò Robert Lewandowski in LewanGOALski, mentre nella giornata di ieri nel corso di una videochat con Mats Hummels, ex compagno in Baviera oggi al Borussia Dortmund, ha trovato un nuovo appellativo per Leon Goretzka, centrocampista in forte ascesa nelle ultime due stagioni. “La nostra squadra oltre a LewanGOALski può contare anche su Leon SCOREtzka”.