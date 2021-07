Bayern Monaco, Salihamidzic: "Con Richards ci divertiremo. Upamecano è qui per far bene"

vedi letture

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha presentato in conferenza stampa i due nuovi acquisti Richards e Upamecano: "Siamo molto felici che Richards sia qui al Bayern Monaco. Ha molti punti di forza e li ha messi subito in campo. L'allenatore lavora molto con lui individualmente e impara tutto. Siamo sicuri che ci divertiremo molto. Upamecano è qui per fare bene. E' forte nei contrasti, molto robusto, ha un buon piede e ha il vantaggio di conoscere già l'allenatore. Non ha bisogno di un lungo periodo di ambientamento ed è stato richiesto fin dall'inizio".