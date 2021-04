Bayern, Muller se la ride in conferenza stampa: "Rinnovo Boateng? Se parlo io..."

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, è stato interpellato sul contratto in scadenza del suo compagno di squadra Jerome Boateng nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Paris Saint-Germain. Questa la sua divertita risposta: "Con Jerome abbiamo passato tante cose insieme, ma non sarebbe giusto da parte mia parlare del contratto di un altro giocatore. Se lo facessi, diventerebbe un gran casino... Scusate, mi sto incartando da solo (ride, ndr). Fisicamente sta molto bene considerando cosa ha passato un paio di anni fa. Ha avuto problemi fisici, ma è riuscito a superarli anche mentalmente. Si allena con grande voglia e credo che la sua voglia si veda anche in partita. È di nuovo un giocatore fondamentale per noi".

Il difensore tedesco, classe '88, è stato accostato anche alla Juventus come possibile innesto a parametro zero per la prossima stagione.

