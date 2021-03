Beckham non si nasconde: "CR7 o Messi all'Inter Miami? Questa città attira le star, perché no"

David Beckham chiama i fenomeni all'Inter Miami. L'ex centrocampista inglese ha parlato ai microfoni di ESPN della possibilità di portare Cristiano Ronaldo e Messi nella squadra di cui è co-proprietario: "Quando siamo arrivati a Miami, sapevamo che si sarebbe sempre parlato di quali giocatori avremmo potuto portare: Ronaldo, Messi, Neymar, ci sono state sempre discussioni di questo tipo. In realtà non penso che per i giocatori sia una decisione difficile, perché questo è un posto fantastico. Miami è una città che attira le grandi star che hanno giocato in Europa".