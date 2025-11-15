Polonia, Kaminski in rete: "Sono molto contento, bel passaggio di Lewandowski"

"È stata una bella partita. Abbiamo dovuto correre molto, ma è normale contro una squadra di alto livello". Inizia così l'intervista rilasciata da Jakub Kaminski, come riporta Uefa.com, dopo il match tra Polonia e Olanda valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un match in cui il centrocampista del Colonia ha avuto un ruolo la protagonista.

"Sono molto contento del mio gol - prosegue Kaminski, il cui cartellino è di proprietà del Wolfsburg -, segnato dopo un bel collegamento. Spero che questo sia solo l'inizio di qualcosa di grande per questa squadra. Robert Lewandowski mi ha fatto un ottimo passaggio; il nostro rapporto sta migliorando sempre di più e speriamo che continui a lungo".