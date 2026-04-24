Benzema punge il Real Madrid: "Il problema non è l'allenatore. Il PSG oggi è più squadra"
Dalla Saudi Pro League arrivano parole che fanno rumore. Durante una diretta Instagram con il rapper Rohff, Karim Benzema ha analizzato il momento di Paris Saint-Germain e Real Madrid, mettendo in evidenza differenze nette tra le due realtà.
L’ex attaccante dei Blancos ha elogiato il collettivo parigino: “Oggi il PSG è una delle migliori squadre al mondo. Sulla carta ha meno grandi nomi del Real, ma gioca davvero di squadra. Chi entra dalla panchina spesso incide più dei titolari”. Un riferimento diretto al lavoro di Luis Enrique e a una struttura che sembra funzionare anche senza un eccesso di individualità.
Diverso il discorso per il Real Madrid, secondo Benzema alle prese con difficoltà evidenti: “A Madrid è complicato, non giocano insieme e comunicano poco. Puoi cambiare allenatore, ma il problema resta”. Un’analisi schietta, che sottolinea come, a suo avviso, il collettivo non riesca a esprimersi al massimo.
Infine un altro passaggio significativo sul PSG: “Ora che non ci sono più grandi stelle, giocano meglio. Chiunque venga inserito davanti rende al massimo, così come i sostituti”.
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