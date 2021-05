Benzema torna in Nazionale, la gioia dell'attaccante: "Orgoglioso di tutta questa fiducia"

Karim Benzema tornerà in Nazionale e farà parte dei 26 che disputeranno l'Europeo. L'attaccante del Real Madrid ha manifestato la sua gioia con un messaggio pubblicato sui social: "Sono così orgoglioso di questo ritorno nella Francia e della fiducia che mi è stata data. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, al mio club, a voi e a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e mi danno forza ogni giorno".

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm

— Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021