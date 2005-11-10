Ufficiale Besiktas, ecco i due nuovi portieri per Italiano: Nubel e Alemdar, i dettagli dei contratti

Vincenzo Italiano sorride una volta di più. Dopo l'atterraggio dei due nuovi acquisti ieri sera a Istanbul, ora è arrivata l'ufficialità per entrambi: Alexander Nubel e Doğan Alemdar sono ufficialmente nuovi giocatori del Besiktas. Arrivati gli annunci e i rispettivi comunicati del club turco, anche tramite social network, dove il tedesco e il turco sono in posa con indosso i nuovi colori bianconeri.

L'estremo difensore 29enne, proveniente dal Bayern Monaco dopo una stagione in prestito allo Stoccarda, ha firmato un contratto di 3 anni (fino al termine della stagione 2028-29): si tratta della prima esperienza in Super Lig per Nubel, grande colpo da novanta e probabilmente scelta primaria tra i pali per l'enorme esperienza accumulata in carriera (145 presenze in Bundesliga, 11 in Champions League) e un passaggio al Monaco come unica esperienza estera vissuta finora.

E poi c'è Dogan Alemdar: il turco 23enne ha lasciato il Basaksehir per approdare dalle Aquile e firmare un contratto di 4 anni (fino al termine della stagione 2029-30). Volendo, Vincenzo Italiano potrà farlo duellare con Nubel per una maglia da titolare.