Ufficiale Xabi Alonso pesca dal Portogallo il 19enne Quenda: "Il Chelsea ha mostrato fiducia in me"

Un altro innesto per Xabi Alonso: "Il Chelsea è lieto di confermare che Geovany Quenda si è unito al club provenendo dallo Sporting Lisbona, firmando un contratto fino al 2034", recita così il comunicato ufficiale dei Blues. Un'ala sinistra elettrizzante, di 19 anni e portoghese, "considerato uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, dopo aver giocato un ruolo chiave nella doppietta Campionato-Coppa del Portogallo conquistata dallo Sporting lo scorso anno".

È stato inoltre nominato Giovane dell'Anno della Primeira Liga nel 2025 e ha giocato regolarmente per lo Sporting nelle ultime due stagioni, impiegato sia in posizioni offensive esterne che come esterno a tutta fascia. "È fantastico essere qui", ha dichiarato il nuovo arrivato, alla prima esperienza in Premier League. "Il Chelsea è una grande squadra e sono entusiasta di giocare qui a Stamford Bridge. Il club ha dimostrato fiducia in giocatori come me e sono orgoglioso di essere qui, orgoglioso di far parte di questo club".

E ha aggiunto alla dose di entusiasmo anche quella di lavorare con il tecnico spagnolo: "Non vedo l'ora di lavorare con i miei compagni di squadra e con il mister, Xabi Alonso. Sono un ragazzo che lavora molto duramente e mi piace aiutare la mia squadra. Voglio essere qualcuno riconosciuto per avere la mentalità giusta nell'aiutare i compagni e che dà il massimo affinché il club possa vincere trofei".