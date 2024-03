Ufficiale Borussia Monchengladbach, blindato il portiere Nicolas: ha prolungato fino al '29

vedi letture

Il Borussia Monchengladbach ha blindato il portiere Moritz Nicolas, classe '97, rinnovandogli il contratto con grande anticipo sulla scadenza. L'estremo difensore infatti ere legato ai Fohlen fino al 2026 prima della firma arrivata quest'oggi che porta la scadenza del rapporto al 2029.

Nicolas era arrivato al Borussia nel 2015 dal Rot-Weiss Essen proseguendo poi la sua carriere con le maglie di Union Berlino, Osnabruck e Viktoria Koln in Germania e Roda in Olanda - sempre in prestito - prima di fare ritorno ai bianconeri dove ha iniziato questa stagione da riserva prima di prendere il posto di Jonas Omlin, infortunatosi alla terza giornata di Bundesliga, collezionando 22 presenze in campionato e due in DFB Pokal.