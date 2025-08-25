Stasera Inter-Torino, i convocati di Baroni: assenti Schuurs, Ismajli e Asllani

Il Torino ha convocato 25 calciatori per la partita contro l'Inter che si giocherà oggi a San Siro. Marco Baroni avrà a disposizione tutta la rosa, a eccezione di Perr Schuurs, Ardian Ismajli e Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è stato acquistato proprio dai nerazzurri con l'ufficialità che è arrivata oggi e non c'è stato il tempo materiale per ultimare tutti i dettagli.

Di seguito la lista completa di chi sarà presente a Milano:

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Bianay Balcot, Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Perciun, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.