Stasera Inter-Torino, i convocati di Baroni: assenti Schuurs, Ismajli e Asllani
Il Torino ha convocato 25 calciatori per la partita contro l'Inter che si giocherà oggi a San Siro. Marco Baroni avrà a disposizione tutta la rosa, a eccezione di Perr Schuurs, Ardian Ismajli e Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è stato acquistato proprio dai nerazzurri con l'ufficialità che è arrivata oggi e non c'è stato il tempo materiale per ultimare tutti i dettagli.
Di seguito la lista completa di chi sarà presente a Milano:
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Bianay Balcot, Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Perciun, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
