Monza, finisce l'avventura di Ganvoula. L'attaccante giocherà con l'Al Fayha
Dopo appena sei mesi, conditi da sette presenze in Serie A nella passata stagione e una in Coppa Italia in quella corrente – tutte senza reti – per l’attaccante congolese Silvere Ganvoula, classe ‘96, c’è l’addio al Monza e all’Italia. Il giocatore infatti ha firmato un contratto fino al 2027 con l’Al-Fayha, club di Saudi Pro League. Questi i comunicati dei due club interessati:
"Il Consiglio Direttivo del Al Fayha Club ha completato l'ingaggio dell'attaccante congolese Silvere Ganvoula a titolo definitivo per due stagioni, proveniente dalla squadra italiana AC Monza!.
"AC Monza comunica che Silvere Ganvoula si trasferisce al Al Fayha Club a titolo definitivo. In bocca al lupo a Silvere per la sua nuova avventura".
