Inter, gli ultras nerazzurri contro il Torino abbandoneranno la Curva Nord per protesta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:23Serie A
di Giacomo Iacobellis

Gli ultras dell'Inter lasceranno vuoto il loro settore nella partita di campionato in programma questa sera contro il Torino. A riportarlo è ilgiorno.it, secondo il quale alla protesta dei tifosi rossoneri seguirà anche quella nerazzurra. Al centro della discussione c'è la stretta di Inter e Milan sul tifo organizzato, con un giro di vite che ha proibito l'ingresso allo stadio di striscioni e respinto abbonamenti nei settori più caldi di San Siro.

Dopo il silenzio della Sud milanista gli ultras dell'Inter abbandoneranno direttamente la Curva: il secondo anello verde resterà vuoto con il Torino.

Le probabili formazioni di Inter-Torino
In serata, l’Inter di Cristian Chivu scenderà in campo con il 3-5-2 consolidato: Sommer tra i pali, difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni, Barella e Mkhitaryan in cabina di regia e Sucic come nuovo acquisto a completare il centrocampo. Dumfries e Dimarco presidieranno le fasce, mentre Lautaro Martínez e Marcus Thuram formeranno la coppia d’attacco. Il Torino di Baroni, invece, si prepara con un 4-3-3: Israel in porta, Pedersen e Biraghi sugli esterni e Coco-Maripan centrali. In mediana, Ilkhan regista con Casadei e Gineitis mezzali; davanti Adams e il nuovo acquisto Simeone, supportati da Ngonge e Vlasic, punteranno a sorprendere la retroguardia nerazzurra

