Inter, gli ultras nerazzurri contro il Torino abbandoneranno la Curva Nord per protesta

Gli ultras dell'Inter lasceranno vuoto il loro settore nella partita di campionato in programma questa sera contro il Torino. A riportarlo è ilgiorno.it, secondo il quale alla protesta dei tifosi rossoneri seguirà anche quella nerazzurra. Al centro della discussione c'è la stretta di Inter e Milan sul tifo organizzato, con un giro di vite che ha proibito l'ingresso allo stadio di striscioni e respinto abbonamenti nei settori più caldi di San Siro.

Dopo il silenzio della Sud milanista gli ultras dell'Inter abbandoneranno direttamente la Curva: il secondo anello verde resterà vuoto con il Torino.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

In serata, l’Inter di Cristian Chivu scenderà in campo con il 3-5-2 consolidato: Sommer tra i pali, difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni, Barella e Mkhitaryan in cabina di regia e Sucic come nuovo acquisto a completare il centrocampo. Dumfries e Dimarco presidieranno le fasce, mentre Lautaro Martínez e Marcus Thuram formeranno la coppia d’attacco. Il Torino di Baroni, invece, si prepara con un 4-3-3: Israel in porta, Pedersen e Biraghi sugli esterni e Coco-Maripan centrali. In mediana, Ilkhan regista con Casadei e Gineitis mezzali; davanti Adams e il nuovo acquisto Simeone, supportati da Ngonge e Vlasic, punteranno a sorprendere la retroguardia nerazzurra