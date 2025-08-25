Ufficiale
Virtus Entella, ecco il difensore Moretti dalla Cremonese: depositato il contratto in Lega
TUTTO mercato WEB
La Virtus Entella ha depositato in Lega B, come comunicato sul sito della stessa nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, il contratto del difensore Lorenzo Moretti che arriva dalla Cremonese a titolo temporaneo. Per il classe 2002, come anticipato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, dovrebbe essere presente anche un diritto di riscatto, ma si attendono in questo senso i comunicati dei due club per la conferma.
Articoli correlati
L'Entella chiude il discorso per Moretti: arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile