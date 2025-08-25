Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Virtus Entella, ecco il difensore Moretti dalla Cremonese: depositato il contratto in Lega

Virtus Entella, ecco il difensore Moretti dalla Cremonese: depositato il contratto in LegaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:58Serie B
di Tommaso Maschio

La Virtus Entella ha depositato in Lega B, come comunicato sul sito della stessa nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, il contratto del difensore Lorenzo Moretti che arriva dalla Cremonese a titolo temporaneo. Per il classe 2002, come anticipato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, dovrebbe essere presente anche un diritto di riscatto, ma si attendono in questo senso i comunicati dei due club per la conferma.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Virtus Entella, ecco il comunicato su Moretti: c'è il diritto di riscatto a favore... Virtus Entella, ecco il comunicato su Moretti: c'è il diritto di riscatto a favore dei liguri
L'Entella chiude il discorso per Moretti: arriva in prestito con diritto di riscatto... L'Entella chiude il discorso per Moretti: arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese
La Virtus Entella guarda in A per la difesa: primo sondaggio per Moretti della Cremonese... La Virtus Entella guarda in A per la difesa: primo sondaggio per Moretti della Cremonese
Altre notizie Serie B
Bari alla caccia di un'altra prima punta: si lavora per Cerri della Juve Next Gen... Bari alla caccia di un'altra prima punta: si lavora per Cerri della Juve Next Gen
Sampdoria-Modena, le formazioni ufficiali: Cherubini al fianco di Coda. Di Mariano... Sampdoria-Modena, le formazioni ufficiali: Cherubini al fianco di Coda. Di Mariano dal 1'
Spezia, è addio col portiere Crespi: ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea... UfficialeSpezia, è addio col portiere Crespi: ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea
Palermo, Magnani verso la cessione in prestito: vestirà la maglia della Reggiana Palermo, Magnani verso la cessione in prestito: vestirà la maglia della Reggiana
Spezia, si attende un'offerta per Wisniewski: idea Vogliacco per l'eventuale sostituzione... Spezia, si attende un'offerta per Wisniewski: idea Vogliacco per l'eventuale sostituzione
Reggiana, Fico: "Prenderemo almeno tre giocatori negli ultimi giorni di mercato" Reggiana, Fico: "Prenderemo almeno tre giocatori negli ultimi giorni di mercato"
Spezia, ci siamo per l'esterno mancino Beruatto: accordo a un passo col Pisa TMWSpezia, ci siamo per l'esterno mancino Beruatto: accordo a un passo col Pisa
Virtus Entella, ecco il comunicato su Moretti: c'è il diritto di riscatto a favore... Virtus Entella, ecco il comunicato su Moretti: c'è il diritto di riscatto a favore dei liguri
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Le più lette
1 Inter-Torino, le probabili formazioni: nessuna rivoluzione per Chivu, a centrocampo c'è Sucic
2 1^ giornata Serie A, le ultime LIVE: Inter con Sucic, Simeone subito titolare
3 Udinese-Hellas Verona, le probabili formazioni: Runjaic vara il tandem Davis-Iker Bravo
4 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
5 Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta: "Abbiamo rifiutato offerte per i big". Poi torna sulla trattativa per Lookman
Immagine top news n.1 Hojlund al Napoli, fumata bianca a un passo: il punto dopo i contatti di oggi
Immagine top news n.2 Milan, ecco la fumata bianca per l'arrivo di Harder: dettagli e cifre dell'accordo
Immagine top news n.3 Roberto Piccoli è della Fiorentina. Al Cagliari vanno oltre 25 milioni di euro, tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Tutto su Hojlund: il Napoli continua a trattare per il danese. Può essere l'ultimo colpo di mercato
Immagine top news n.5 Attaccanti ma non solo. Da Fabbian a Musah, fino a Brescianini: l'altro intreccio di mercato
Immagine top news n.6 Milan al lavoro per convincere Harder a dire sì. C'è (da tempo) l'accordo con lo Sporting
Immagine top news n.7 Roma, il Villarreal è forte su Dovbyk: contatti in corso per provare a riportarlo nella Liga
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.4 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Dove può arrivare il Como di Fabregas? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Orlando: "È sembrato il Milan dello scorso anno. Yildiz sulla strada di Del Piero"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Milan, avrei puntato su Vlahovic. Fossi la Juve ora lo terrei"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta: "Non volevamo fare rivoluzioni. Difensore? Escludo colpi eclatanti"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Vagnati sul mercato: "Non ci tireremo indietro. Spero di chiudere a breve per il terzino"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Mkhitaryan: "Chivu diverso da Inzaghi, dobbiamo lasciare indietro il passato"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Marotta: "Abbiamo rifiutato offerte per i big". Poi torna sulla trattativa per Lookman
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic: "Baroni vuole fare un calcio offensivo, la nuova posizione mi piace"
Immagine news Serie A n.6 1^ giornata Serie A, le ultime LIVE: Inter con Sucic, Simeone subito titolare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari alla caccia di un'altra prima punta: si lavora per Cerri della Juve Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Modena, le formazioni ufficiali: Cherubini al fianco di Coda. Di Mariano dal 1'
Immagine news Serie B n.3 Spezia, è addio col portiere Crespi: ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Magnani verso la cessione in prestito: vestirà la maglia della Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Spezia, si attende un'offerta per Wisniewski: idea Vogliacco per l'eventuale sostituzione
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fico: "Prenderemo almeno tre giocatori negli ultimi giorni di mercato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa scatenato sul mercato: il terzino Zanini è il terzo acquisto di giornata
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Bakayoko saluta dopo un solo anno: giocherà nel Rapperswil-Jona
Immagine news Serie C n.3 Da Marson a Gori, l'Avellino accelera sulle cessioni: in sette verso l'addio
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fresco sul FVS: "Ha funzionato, ma serve del tempo per abituarsi"
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, tesserato Bonucci: prima esperienza in Serie C per il giovane portiere
Immagine news Serie C n.6 Raggio di sole in casa Triestina: in arrivo la fideiussione aggiuntiva che sblocca il mercato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giulia Dragoni torna alla Roma in prestito per un altro anno
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, report medico: frattura del malleole peroneale per Nadine Sorelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo Femminile, Spugna: "Vittoria sul Milan? Risultato che sicuramente ci dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, in archivio la 1ª giornata: esordio top per Spugna, bene la Juve. Il punto
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women's Cup, il Sassuolo batte 2-0 il Milan: decidono Clelland e Dhont
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Sottili dopo il ko di Firenze: "Poco da rimproverare, ma possiamo far meglio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?