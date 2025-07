Ufficiale Bos è un nuovo giocatore del Feyenoord: "Cresciuto con questa maglia sulle spalle"

Il Feyenoord ha ufficializzato l’arrivo di Jordan Bos. Il terzino sinistro australiano, classe 2002, si trasferisce con effetto immediato dal KVC Westerlo, club belga della Jupiler Pro League, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Per Bos, nato a Melbourne da padre olandese e madre australiana di origini italiane, si tratta di un ritorno simbolico alle radici: "Dallo ‘Stadio Kuipje’ al De Kuip", ha dichiarato con entusiasmo.

Cresciuto calcisticamente nel Melbourne City, ha debuttato da professionista nel 2021 a 19 anni e ha già collezionato 19 presenze con la nazionale australiana. Dopo il suo arrivo in Europa nell’estate 2023, si è subito messo in mostra grazie alle sue qualità offensive: in 46 partite ha realizzato 7 gol e fornito 4 assist, numeri di tutto rispetto per un difensore.

"Da bambino, nei periodi estivi passati in Olanda, ho spesso indossato la maglia del Feyenoord grazie a mio padre, cresciuto vicino Rotterdam. Anche se il club sembrava lontano, ora che sono qui è tutto incredibile", ha raccontato Bos. Il difensore si unirà alla prima squadra di Robin van Persie al termine del ritiro in Germania. Indosserà la maglia numero 15 e rappresenterà un’alternativa importante sulla fascia sinistra dopo le partenze di Hugo Bueno e Quilindschy Hartman.