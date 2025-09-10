Ufficiale Primo contratto da professionista con il Liverpool per il talentino della difesa Airoboma

Primo contratto da professionista per un giovane talento di casa Liverpool, che dalle parti di Anfield si augurano possa proseguire nel suo sviluppo e diventare negli anni a venire un elemento in pianta stabile della squadra.

Ha firmato con i Reds il giovane difensore Emmanuel Airoboma (18 anni), che fa parte dell'Academy dei Reds sin da quando era poco più che un bambino, avendo iniziato con la selezione Under 12.

Il ruolo principale di Airoboma è quello di difensore centrale, ma è capace anche di svariare sulla corsia di destra della retroguardia. E, dopo aver giocato lo scorso anno con l'U18, per la stagione corrente è promosso in U21.