Ufficiale
Primo contratto da professionista con il Liverpool per il talentino della difesa Airoboma
TUTTO mercato WEB
Primo contratto da professionista per un giovane talento di casa Liverpool, che dalle parti di Anfield si augurano possa proseguire nel suo sviluppo e diventare negli anni a venire un elemento in pianta stabile della squadra.
Ha firmato con i Reds il giovane difensore Emmanuel Airoboma (18 anni), che fa parte dell'Academy dei Reds sin da quando era poco più che un bambino, avendo iniziato con la selezione Under 12.
Il ruolo principale di Airoboma è quello di difensore centrale, ma è capace anche di svariare sulla corsia di destra della retroguardia. E, dopo aver giocato lo scorso anno con l'U18, per la stagione corrente è promosso in U21.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, è già tempo di risposte. La gara con la Juventus non può essere un dentro o fuori ma Chivu non può permettersi di perdere: ecco perché. Esame Fiorentina per il Napoli: Conte confermerà i Fab Four o penserà alla Champions?
Le più lette
4 Inter, è già tempo di risposte. La gara con la Juventus non può essere un dentro o fuori ma Chivu non può permettersi di perdere: ecco perché. Esame Fiorentina per il Napoli: Conte confermerà i Fab Four o penserà alla Champions?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile