Ufficiale Ajaccio in crisi nera, l'ex Delort scende in campo e fa il suo ritorno in biancorosso

L'Ajaccio sta vivendo un momento di profondissima crisi, che non riguarda solo il campo. Retrocesso in National dalla Ligue 2 dall'organismo di controllo finanziario in Francia, il club corso ha dovuto dichiarare bancarotta e ripartire dai tornei regionali perché non in grado di colmare un deficit da 10 milioni di euro.

In questa situazione alcune figure legate all'Ajaccio, come per esempio degli ex giocatori, hanno deciso di contribuire. Chi, come Benjamin André e Cabella per esempio, mettendo mano al portafogli e chi, come nel caso in questione in queste righe, provando a dare il proprio aiuto direttamente in campo.

Come successo con Andy Delort. L'esperto centravanti, 33 anni, era infatti svincolato dopo il termine del precedente contratto con l'MC Alger in Algeria, e ha deciso di rimettersi in gioco per l'Ajaccio nella coda della carriera. Il club della Corsica lo ha annunciato con tutto l'entusiasmo necessario: "Andy Delort è tornato! Bentornato a casa".