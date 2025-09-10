Nuovo compagno di squadra per Adli: l'Al Shabab pigliatutto annuncia anche Brownhill
Altro colpo completato da uno scatenato Al Shabab in queste ultime ore di apertura del calciomercato in entrata per la Saudi Pro League. Dopo l'innesto di Adli dal Milan, ecco che è stato definito un altro rinforzo per il centrocampo.
E che rinforzo, visto che è stato ufficializzato l'arrivo di Josh Brownhill, 29enne ex capitano del Burnley che lo scorso anno ha contribuito eccome alla promozione dei Clarets, segnando la bellezza di 18 gol prima di andarsene al termine del contratto. Per lui, adesso, è il momento di cominciare una nuova avventura in Arabia Saudita.
Dove è ancora aperto il calciomercato
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
