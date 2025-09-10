Pacheco lascia la Spagna a 33 anni. L'ex portiere del Real Madrid va all'Al Fateh
Altro trasferimento ufficiale per una squadra di Saudi Pro League, in queste ultime ore che rimangono a disposizione per le realtà dell'Arabia Saudita per concludere le operazioni di mercato in entrata (il gong scatterà domani, 11 settembre).
Prima volta fuori dalla Spagna per l'esperto portiere Fernando Pacheco (33 anni), estremo difensore classe 1992 ex Real Madrid ed Espanyol tra le altre, che ha firmato a titolo definitivo (e gratuito) con l'Al Fateh. Contratto di un anno, fino al 30 giugno del 2026, con opzione per andare avanti un altro anno assieme.
Dove è ancora aperto il calciomercato
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
