Braithwaite eroe "per caso", come Sergi Roberto. Una remuntada che dà morale al Barça

Il destino a volte gioca strani scherzi e quando si manifesta nel calcio rende tutto quasi assurdo. Un po' come quello che è successo ieri sera al Camp Nou, dove si è concretizzata l'ennesima rimonta storica del Barcellona, capace di ribaltare il 2-0 subito all'andata e conquistare la finale di Copa del Rey a spese del Siviglia. Una rimonta resa possibile dal rigore parato da ter Stegen a Ocampos e dalla rete di Piqué al 93', ma anche e soprattutto dal gol nel primo tempo supplementare firmato da Martin Braithwaite. Il protagonista che nessuno si aspettava, eroe "per caso" come fu Sergi Roberto nell'indimenticabile notte del 6-1 al Paris Saint-Germain. Un'impresa "triste", visto il momento vissuto dal club blaugrana e l'assenza di pubblico, che però può servire per dare morale a un gruppo che può ancora essere protagonista fino al termine della stagione.