Brasile, la lista definitiva per la Copa America: via Rodrigo Caio. Due italiani confermati

Il commissario tecnico del Brasile, Tite, ha diramato la lista definitiva per la Copa America. L'unico cambiamento rigurda la difesa: via Rodrigo Caio del Flamengo in favore di Thiago Silva, già sulla via del recupero e prossimo al ritorno agli allenamenti. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Alisson (Liverpool), Éderson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Terzini: Émerson Royal (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Difensori: Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon);

Attaccanti: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Jr (Real Madrid).