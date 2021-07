Brasile, Thiago Silva: "Siamo indignati per i brasiliani che tiferanno Argentina, è impensabile"

Thiago Silva, difensore del Brasile, alla vigilia del match contro l'Argentina si è scagliato contro i tifosi brasiliani che sosterranno l'Argentina per protesta contro Bolsonaro: "La rivalità è molto grande, lo sappiamo, ecco perché c'è indignazione da parte nostra. Non riusciamo a capire perché la gente voglia sostenere l'Argentina contro il Brasile. Che tifino per l'Argentina contro la Francia o in altri tornei è accettabile, ma in un Brasile-Argentina è impensabile per noi vista la rivalità che intercorre praticamente da quando siamo nati".