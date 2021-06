Brasile-Venezuela 3-0, le pagelle: Neymar da urlo, Alisson inoperoso

vedi letture

BRASILE-VENEZUELA 3-0

Marcatori: 23' Marquinhos, 65' Neymar Jr, 89' Gabigol

BRASILE

Alisson s.v. - Zero parate, forse un pallone toccato per un rinvio. Oggi spettatore.

Danilo 7 - Si procura il rigore del 2-0. Spinge e difende senza correre mai rischi.

Militao 6 - Pericoloso in fase offensiva. In difesa non deve neanche sudare.

Marquinhos 6,5 - Apre le marcature da rapace in area di rigore. Per il resto serata di quasi riposo.

Lodi 6 - Primo tempo di spinta con diversi cross interessanti. Esce per precauzione perché già ammonito (dal 46' Alex Sandro 6 - Entra e gioca una ripresa attenta).

Casemiro 6 - Dirige bene l'orchestra brasiliana. Pericoloso anche su calcio piazzato.

Fred 6 - Fa da diga in mezzo al campo anche se spesso deve impostare vista la pochezza della proposta offensiva Vinotinto. (dall'86 Fabinho s.v.)

Richarlison 7 - Una furia. Deve migliorare la mira ma è sempre protagonista, anche grazie all'ottima intesa con Neymar. (dal 66' Gabigol 6 - Entra e prende subito un giallo. Poi trova il gol su prezioso assist di Neymar).

Paquetà 5 - Spento e poco preciso. Non trova mai la posizione e non riesce a incidere. (dal 46' Ribeiro 5,5 - Non meglio del compagno. Prende qualche fallo e poco altro).

Neymar 7,5 - Regala assist a profusione, trasforma il rigore e segna al Venezuela, cosa che ancora non gli era riuscita. Il migliore in campo.

G. Jesus 6 - Si impegna ma non trova il gol. Si muove tanto, forse anche troppo, ma manca in zona realizzativa. (dall'86 Vinicius s.v.)

VENEZUELA

Graterol 5 - Parte bene, poi commette qualche errore tipo sul gol di Gabigol dove esce a vuoto su Neymar.

Gonzalez 4,5 - Neymar è ostico per tutti. Lui lo soffre oltremodo. (dal 92' Hernandez s.v.)

Cumana 4 - Partita discreta per un tempo, poi crolla. Ingenuo il fallo da rigore su Danilo.

A. Martinez 5 - Prova a limitare l'attacco del Brasile senza riuscirci. Apprezzabile la grinta.

Mago 5 -. Non spinge e difende con grandi difficoltà.

Manzano 5 - Costretto sempre sulla difensiva. Dalla sua parte c'è Neymar e sono sempre dolori. (dal 77' Celis s.v.)

J. Martinez 5,5 - Prova a combattere in mezzo al campo. Uno dei meno peggio.

Moreno 5 - Non è Rincon e si vede. Si impegna ma perde il duello con i pariruolo avversari.

Mantia 5 - Spesso corre a vuoto, preso in mezzo dai brasiliani. Spaesato.

Casseres 5 - Si muove tanto e prova a impensierire la difesa verdeoro,. ma è tutta corsa inutile. (dall'84' Castillo s.v.)

Aristeguieta 4,5 - Pochi palloni giocabili e lui rimane tutto solo dà davanti. (dal 78' Cordova s.v.)