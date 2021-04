Brighton, Potter dopo il KO contro lo United: "Primo tempo dominato. Su Welbeck era rigore"

Graham Potter, tecnico del Brighton, dopo la sconfitta subita contro il Manchester United, ha dichiarato: “Abbiamo disputato una buona gara, giocata bene tecnicamente. Nel primo tempo abbiamo fatto noi la partita e comandato. Probabilmente nei primi 45 minuti siamo stati noi i più pericolosi, dando fastidio ai nostri avversari, sbagliando spesso però l'ultimo passaggio. Il Manchester United ha cambiato marcia nel secondo tempo, ma senza creare troppe occasioni. Hanno vinto di misura.”. E poi sul presunto rigore non assegnato al Brighton: “Su Welbeck dal campo mi sembrava fosse rigore, quindi è ovvio che ci sia un dibattito su questo episodio. Se Mike Dean l'avesse dato, non credo che VAR l'avrebbe annullato. Ma alla fine ora non possiamo farci niente. Comunque siamo dispiaciuti di non aver portato a casa alcun punto.”.