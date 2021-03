Brutte notizie per Conceiçao a otto giorni dalla Juve: Pepe e Oliveira non si allenano

vedi letture

A otto giorni dalla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus, il Porto di Sergio Conceiçao è tornato al lavoro. E ci sono due brutte notizie. Pepe e Sérgio Oliveira, infatti, non hanno partecipato alla seduta di allenamento e quindi la loro presenza per la sfida contro lo Sporting Braga, in programma questo mercoledì, è in forte dubbio. Il difensore centrale ha subito una contusione con edema alla gamba destra, mentre il centrocampista ha una contusione con ematoma al fianco sinistro.