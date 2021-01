Bundesliga, 17° turno: i gol e gli highlights della serata di ieri. Piatek e l'Hertha affondano

Non solo Leverkusen-Dortmund nella serata di ieri in Bundesliga. Quattro le partite che hanno aperto il 17° turno di campionato, con il Gladbach che continua a risalire la china: successo di misura sul Werder Brema e 10 punti nelle ultime 4 partite. I Fohlen ora sono settimi in classifica. Bene il Wolfsburg, vincente a Mainz e ora a pari punti col Borussia Dortmund. Gli uomini di Oliver Glasner sognano la Champions. Nonostante le ingenti spese nell'ultimo anno, l'Hertha continua a fare male: i berlinesi sono quattordicesimi e nell'ultimo turno contro l'Hoffenheim vengono travolti in casa. Piatek sbaglia anche un calcio di rigore. Di seguito i gol e gli highlights della serata di ieri: