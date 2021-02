Bundesliga, 20° turno: Hertha-Bayern 0-1. Decide Coman, bavaresi a +10 sul Lipsia

Vittoria del Bayern Monaco all'"Olympiastadion" di Berlino nella gara d'apertura del 20° turno di Bundesliga: contro l'Hertha gli uomini di Hansi Flick si impongono per 1-0 grazie alla rete al 21' di Kingsley Coman. In precedenza Robert Lewandowski ha fallito un calcio di rigore. Da segnalare l'ingresso in campo a partita in corso per l'Hertha di Sami Khedira: 9 minuti più 3 di recupero per l'ex Juventus. In classifica i bavaresi si portano momentaneamente a +10 sul Lipsia. Quarto ko consecutivo per l'Hertha, partito in questa stagione con grandi ambizioni e che invece rischia seriamente la retrocessione. La squadra di Pal Dardai potrebbe scivolare al terzultimo posto se l'Arminia Bielefeld dovesse fare risultato positivo domenica contro il Werder Brema.