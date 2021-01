Bundesliga, una doppietta di Haaland lancia il Borussia Dortmund: Lipsia battuto 3-1

Vittoria importante per il Borussia Dortmund che, trascinato dal solito Haaland, travolge per 3-1 il Lipsia in trasferta. Ad aprire le marcature in avvio di ripresa è stato Sancho prima che proprio Haaland salisse in cattedra e chiudesse il match con una doppietta. Nel finale Sorloth ha provato ad accorciare le distanze, senza però riuscire a evitare la sconfitta. Con questo risultato i gialloneri accorciano in classifica proprio sul Lipsia, portandosi al quarto posto a -3 dagli avversari e -5 dalla capolista Bayern Monaco. Di seguito la classifica aggiornata:

Bayern Monaco 33

RB Lipsia 31

Bayer Leverkusen 29

Borussia Dortmund 28

Union Berlino 25

Wolfsburg 25

Borussia Monchengladbach 24

Friburgo 23

Francoforte 23

Augusta 19*

Stoccarda 18*

Hertha Berlino 16*

Werder Brema 15

Hoffenheim 15

Colonia 11

Bielefeld 10*

Schalke 04 7

Magonza 6

* = Una partita in meno