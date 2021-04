BVB, Haaland a secco da 3 gare: è colpa dei rumors? Terzic: "Io non ho notato nulla..."

vedi letture

Haaland disturbato dalle notizie di calciomercato sul suo futuro? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Edin Terzic, manager del Borussia Dortmund che alla vigilia della sfida di Champions ha sviato il problema: "Io - ha detto - non ho notato nulla, non ne abbiamo mai parlato".

Haaland non segna da tre partite. Un'anomalia per l'attaccante norvegese, ma Terzic non ne fa un dramma: "Anche se non segna per noi è sempre molto importante: gli avversari lo temono, tiene bene la palla, ci permette di guadagnare secondi di possesso e quindi di essere pericolosi. Ovvio, noi vogliamo che segni, ma il resto è altrettanto importante".