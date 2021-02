Capello su Haaland: "All'inizio non mi piaceva, mi ha sorpreso. Sembra Ronaldo il Fenomeno"

vedi letture

Altre due reti, e sono già otto in cinque partite in questa edizione della Champions League. Lo straordinario rendimento di Erling Haaland fa discutere negli studi di Sky Sport, dove Fabio Capello ha paragonato il centravanti norvegese a un grande attaccante: "Per ritmo, velocità d'azione e qualità mi ricorda Ronaldo il Fenomeno. Ha un fisico incredibile, e pensare che all'inizio non mi convinceva. Mi ha sorpreso".