Ufficiale Ceduto per 6 milioni, l'Aston Villa riprende Philogene dopo 12 mesi e lo paga quasi il triplo

Con una mossa a sorpresa, l'Aston Villa riporta a casa Jaden Philogene-Bidace. L'esterno offensivo inglese, classe 2002, era stato ceduto la scorsa estate all'Hull City per 5,8 milioni di euro. Adesso il club di Birmingham ne sborsa quasi il triplo (16 milioni) per metterlo a disposizione di Unai Emery per la prossima stagione.

Cresciuto nel settore giovanile dei Villans, Philogene ha disputato un'ottima annata in Championship: in 32 presenze ha messo a referto 12 gol e 6 assist. Adesso per lui arriva una nuova grande opportunità.