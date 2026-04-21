Champions League asiatica, ecco le finaliste: lo Shabab di Sousa si ferma in semifinale

Lo Shabab Al Ahli dell'ex Fiorentina e Juventus Paulo Sousa si ferma in semifinale nella Champions League asiatica. Dopo aver vinto il trofeo continentale in Europa con Borussia Dortmund e Juventus, il portoghese inseguiva l'obiettivo con il club emiratino, che non arrivava ad un traguardo simile da 11 anni. Il cammino si è fermato stasera contro i giapponesi dello Machida Zelvia, che si è imposto 1-0. Dopo aver vinto 4 titoli lo scorso anno, Paulo Sousa è secondo nel campionato degli Emirati Arabi Uniti (a quattro punti dalla vetta).

L'altra finalista? Arriva dall'Arabia Saudita: l'Al Ahli, che ha avuto la meglio del Vissel Kobe (2-1, gol di Galeno e Toney a rimontare la rete di Muto). Nella formazione saudita ci sono diverse vecchie conoscenze della Serie A: dall'ex Milan Kessie, ad Ibanez (ex Roma e Atalanta) e Demiral (passato da Sassuolo, Juventus e Atalanta).

La finale fra il Machida Zelvia e l'Al Ahli è prevista il 25 aprile alle 18.15, orario italiano.