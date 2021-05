Che Real sarà senza Zidane? Da Bale a Brahim Diaz: i giocatori prestati potrebbero tornare

Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione e tanti giocatori che rientreranno dai prestiti potrebbero avere più possibilità di restare nella capitale e giocarsi le loro carte in una rosa che ha mostrato qualche piccola crepa. Da Bale a Ceballos, fino a Odegaard e Brahim Diaz, sono diversi gli elementi che la dirigenza sta monitorando con attenzione. Sul trequartista del Milan, As scrive: "Ha disputato una grande stagione, ma per permettergli di tornare dovrebbero essere ceduti alcuni elementi nello stesso ruolo. Con un nuovo allenatore, però, si riparte da zero e si può scegliere di far andare in prestito altri giovani per puntare sull'ex giocatore del Malaga, che ha mostrato il suo livello in Italia".