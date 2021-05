Chelsea-Arsenal 0-1, le pagelle: Smith Rowe determinante. Jorginho disastroso

vedi letture

Chelsea-Arsenal 0-1

Marcatori: 16' Smith Rowe (Arsenal)

CHELSEA

Kepa 6 - Salva i suoi in occasione dell'avventato retropassaggio di Jorginho risultando incolpevole nella circostanza della rete di Smith Rowe.

Azpilicueta 6 - Affonda lungo l'out di destra supportando positivamente la manovra offensiva dei Blues (dal 78' Ziyech sv - Sostituisce Azpilicueta donando energie fresche all'attacco di Tuchel).

Thiago Silva 6 - Dirige coscienziosamente la difesa del Chelsea non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Zouma 6,5 - Cerca più e più volte la via del gol colpendo, con un bel colpo di testa, una traversa.

James 6,5 - Viaggia lungo la fascia destra servendo, il più delle volte, dei cross interessanti.

Gilmour 5,5 - Agisce al fianco di Jorginho disputando una prestazione piuttosto anonima (dal 46' Hudson-Odoi 6 - Subentra a Gilmour apportando un pizzico di vivacità alla manovra offensiva dei Blues).

Jorginho 5 - Macchia indelebilmente la sua prestazione propiziando, con un avventato retropassaggio, la rete avversaria di Smith Rowe.

Chilwell 6 - Lavora disciplinatamente lungo la corsia di sinistra attaccando e difendendo con la medesima abnezione.

Mount 6,5 - Conferisce intraprendenza alla manovra offensiva del Chelsea creando diverse grattacapi alla difesa dei Gunners.

Pulišić 6,5 - Svaria lungo la trequarti vedendosi annullare la rete dell'1-1 nella ripresa.

Havertz 5,5 - Indossa i panni del finto centravanti divorandosi all'11' una clamorosa palla gol (dal 65' Giroud 6,5 - Prende il posto di Havertz colpendo sfortunatamente una traversa nel finale).

ARSENAL

Leno 6,5 - Mantiene la propria porta inviolata facendosi trovare pronto ogniqualvolta chiamato in causa.

Holding 6,5 - Controlla il settore difensivo di centro-destra immolandosi, nel primo tempo, sulla conclusione a botta sicura di Mount.

Gabriel Magalhães 5,5 - Inizia nel peggiore dei modi, spalancando la porta ad Havertz con un retropassaggio, prima di provare a risollevare la sua prova senza successo.

Pablo Marí 6 - Tituba in occasione del retropassaggio di Gabriel Magalhães per poi riprendersi con il passare dei minuti.

Tierney 6 - Percorre regolarmente l'out di sinistra svolgendo, in maniera diligente, entrambe le fasi di gioco.

Partey 6 - Lavora generosamente in mezzo al campo facendosi apprezzare, per lo più, in fase d'interdizione.

Elneny 6,5 - Aiuta costantemente la sua squadra effettuando una chiusura decisiva su Mount nel primo tempo.

Saka 5,5 - Corre lungo la fascia destra perdendo, qua e là, qualche pallone sanguinoso (dal 65' Héctor Bellerín 6 - Subentra a Saka uscendo anzitempo a causa di un infortunio al ginocchio sinistro (dall'88 Chambers sv - Sostituisce l'acciaccato Héctor Bellerín non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Ødegaard 6 - Regala un paio di numeri degni della sua fama cercando e non trovando la giocata decisiva.

Smith Rowe 7 - Combatte contro l'intera retroguardia di Tuchel realizzando rapacemente la rete del definitivo 1-0.

Aubameyang 7 - Capitalizza una delle poche palle giocabili giunte dalle sue parti servendo a Smith Rowe (dal 79' Lacazette sv - Prende il posto di Aubameyang non riuscendo, per questioni di tempo, a mettersi in evidenza).