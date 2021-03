Chelsea-Atletico, l'arbitraggio di Orsato fa discutere: nel mirino 4 episodi determinanti

Sta facendo molto discutere in Spagna e Inghilterra l'arbitraggio di Daniele Orsato nella sfida di ieri tra Chelsea e Atletico Madrid. Sono diversi gli episodi controversi, con il fischietto italiano chiamato a prendere decisioni al limite. In primis l'espulsione di Savic per una gomitata ai danni di Rudiger, che qualcuno ha giudicato troppo severa, soprattutto considerando il provvedimento preso alla mezzora nei confronti di Havertz, che ha colpito lo stesso Savic con una sbracciata ed è stato solo ammonito. Poi i due episodi nell'area dei Blues nel primo tempo: Orsato non ha concesso il rigore né su Llorente, né su Carrasco.