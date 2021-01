Chelsea, aumenta il pressing su Upamecano: il Lipsia pensa a Simakan e sfida il Milan

Il Chelsea vuole inserirsi nella corsa per Dayot Upamecano, difensore del Lipsia. Il calciatore piace anche a Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid: per la squadra di Lampard non sarà affatto semplice sfidare le dirette concorrenti anche per via della clausola rescissoria di 42 milioni di euro. Nel frattempo il club tedesco ha iniziato a muoversi per trovare il sostituto del francese: la squadra guidata da Julian Nagelsmann avrebbe pareggiato l'offerta del Milan da 15+3 milioni di euro per Simakan. Il mercato dei difensori è appena iniziato.