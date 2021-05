Chelsea in finale, rivedi Tuchel: "Col City come in FA Cup. A Istanbul per vincere"

Thomas Tuchel è felice per la finale conquistata dal suo Chelsea e lancia già la sfida al Chelsea di Guardiola, sconfitto in semifinale di FA Cup lo scorso 17 aprile: "Abbiamo giocato contro il City in semifinale di FA Cup veramente al massimo, come facciamo sempre. Bayern Monaco e Manchester City sono un punto di riferimento per tutti e noi stiamo provando a colmare il gap. In quell'occasione ci siamo riusciti grazie a una grande prestazione e avremo bisogno di ripeterci in finale di Champions. Quella vittoria ci ha dato grande fiducia anche in vista delle partite successive. Andremo a Istanbul per vincere e non da semplici partecipanti. È il nostro unico pensiero".