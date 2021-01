Chelsea, Mount: "Felice di aver segnato, dobbiamo continuare così"

Le parole di Mount dopo Fulham-Chelsea 0-1.

Il centrocampista del Chelsea Mason Mount ha commentato così la sfida contro il Fulham, vinta dai Blues grazie ad un suo gol: “Sapevamo che era una partita importante, volevamo rifarci dopo i recenti risultati. Siamo entrati in campo con la giusta determinazione, riuscendo finalmente a sbloccare il punteggio nel secondo tempo. Dobbiamo continuare così, ragionando da squadra e provando a vincere anche le prossime partite. E’ normale avere pressione dopo gli ultimi risultati, ci è servita per tornare a vincere. Non è stato facile sbloccare la gara, ma abbiamo fatto di tutto per riuscirci e sono contento di aver segnato. L’esultanza? Avevo voglia di celebrare il gol insieme ai miei compagni, questo è il bello del calcio”.