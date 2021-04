Chelsea, Tuchel accusa Conçeiçao: "Abbiamo avuto una discussione, mi ha inseguito"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa della discussione avuta al termine della sfida contro il Porto con Sergio Conçeiçao: "A fine partita ho avuto una piccola discussione con l'allenatore, all'improvviso mi sono ritrovato tutta la squadra che mi veniva dietro. Pensavo che fosse una cosa tra me e il loro allenatore ma evidentemente non era così. Ma alla fine non è successo nulla".